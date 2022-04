DeA capital, assemblea nomina CdA: Marco Sala nuovo presidente

DeA capital

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021 che si è chiuso con un utile di 28,4 milioni di Euro (rispetto a 25,4 milioni di Euro nel 2020).I soci hanno inoltre approvato, a titolo di, la distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni nella misura di 0,10 Euro per azione ovvero, sulla base del numero attuale di azioni aventi diritto, per un ammontare complessivo pari a circa 26 milioni di Euro. Per la distribuzione la Società attingerà alla liquidità disponibile. Le date previste sono: per lo stacco il 23 maggio 2022, come record date il 24 maggio 2022, per il pagamento il 25 maggio 2022.L’Assemblea ha nominato il, in carica per tre esercizi e cioè sino all’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri, tratti dalla lista presentata all’azionista di maggioranza De Agostini S.p.A. (titolare del 67,062% del capitale sociale e del 66,654% dei diritti di voto): Marco Sala (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Paolo Ceretti, Nicola Drago, Donatella Busso (Consigliere Indipendente), Daniela Toscani(Consigliere Indipendente), Elena Vasco (Consigliere Indipendente), Carlo Enrico Ferrari Ardicini, Mara Vanzetta (Consigliere Indipendente) e Dario Frigerio.L’Assemblea ha altresì nominato ilsulla base dell’unica lista presentata dall’azionista di maggioranza De Agostini: Cesare Andrea Grifoni (Presidente del Collegio Sindacale), Enrica Rimoldi e Fabio Facchini quali Sindaci effettivi; Andrea Augusto Bonafé, Michele Maranò e Marco Sguazzini Viscontini quali Sindaci supplenti.