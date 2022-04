The Boring Company valutata 5,7 miliardi di dollari dopo nuovo round

(Teleborsa) -, azienda di costruzione di tunnel e di infrastrutture fondata da Elon Musk, ha chiuso unda 675 milioni di dollari, guidato da Vy Capital e Sequoia Capital, con la partecipazione di Valor Equity Partners, Founders Fund, 8VC, Craft Ventures e DFJ Growth. Il finanziamento fornisce alla società, che punta a rivoluzionare i trasporti in ambito urbano, unadi 5,675 miliardi di dollari.I fondi raccolti verranno utilizzati perper costruire e scalare progetti Loop, tra cui Vegas Loop e altri, oltre ad accelerare la ricerca e lo sviluppo di Prufrock e dei prodotti futuri.è un sistema di trasporto pubblico sotterraneo completamente elettrico, a emissioni zero e ad alta velocità in cui i passeggeri vengono trasportati a destinazione senza fermate intermedie.è trivella progettata per costruire progetti di mega-infrastrutture nel giro di poche settimane anziché anni e a una frazione del costo.