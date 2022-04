Amplifon, ok azionisti a bilancio e cedola 0,26 euro

Amplifon

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato il Bilancio della Società al 31 dicembre 2021 e la distribuzione di unpari a 0,26 euro per azione.I soci hanno nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024, determinando in “nove” il numero dei membri. La nomina è avvenuta sulla base del meccanismo del voto di lista, come previsto dal vigente Statuto sociale.Sono risultati eletti i seguenti consiglieri: Susan CAROL HOLLAND, Enrico VITA, Maurizio COSTA, Veronica DIQUATTRO, Laura DONNINIMaria Patrizia GRIECO, Lorenza MORANDINI, Lorenzo POZZA, Giovanni TAMBURI.