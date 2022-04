Askoll EVA, Banca Finnat migliora giudizio a Buy

Banca Finnat

Askoll EVA

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, migliorando ilsul titolo a "" da "Hold". Gli analisti hanno rivisto il loro piano previsionale relativamente al periodo 2022-2026, alzando le nostre precedenti stime per il 2022, mantenendole invariate per il biennio 2023-2024 e abbassandole per il 2025. Viene previsto un incremento (CAGR 2021-2026) deldel 12,69%, grazie alla completa ripresa della mobilità individuale (sia sharing che retail), nonché dalla proroga dell'Ecobonus.Il segmento "" (che comprende le attività relative ai kit di elettrificazione, i servizi fully connected ed i servizi di assistenza tecnica offerti dalla Società) è previsto in forte crescita, con un CAGR 2021-2026 del 309,43%, da 1,2 milioni di euro stimati a fine 2022 a 10,2 milioni di euro al 2026. Tale spinta è attesa, a partire dal 2022, con ilad alte prestazioni, sottolineano gli analisti. Inoltre, nella seconda metà del 2022 dovrebbero essere messi in commercio i(vendite attese per questo segmento a 956 migliaia di euro a fine 2022 e 4 milioni di euro a fine periodo previsionale).Banca Finnat stima che Askoll EVA possa riuscire aper 1,1 milioni di euro (dalla perdita netta prevista per 2,7 milioni di euro ancora a fine 2022) e raggiungere un utile pari a 3,6 milioni di euro a fine 2026. Ladovrebbe passare da una posizione debitoria di 7,8 milioni di euro a fine 2022 a una posizione finanziaria netta positiva (cassa) per 3,3 milioni a fine periodo previsionale.