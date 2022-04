Eventi e scadenze del 22 aprile 2022

Alerion Clean Power

Almawave

American Express

Amplifon

Antares Vision

Askoll Eva

Banca Generali

Bb Biotech

Be Shaping the Future

Bfc Media

Caltagirone SpA

Carel Industries

Dea Capital

Farmacosmo

Fiera Milano

Friulchem

Labomar

Reply

Revo

Sogefi

(Teleborsa) -Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2022 - Il Meeting di primavera IMF World Bank Group, si svolge a Washington in forma ibrida. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondialeBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroMIMS - Rapporto sulla decarbonizzazione - Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) presenta online il Rapporto "Decarbonizzare i trasporti - Evidenze scientifiche e proposte di policy", elaborato dalla Struttura per la Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture (STEMI), gruppo di esperti istituito dal MIMS. L'evento, al quale parteciperà il Ministro Giovannini, intende raccogliere commenti e proposte da parte degli esperti e stimolare il dibattito su una delle più importanti sfide per il PaeseTesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del Risultato 2021 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2021 - seconda convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021 - convocazione unica- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 - prima convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022