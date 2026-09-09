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Invito all'acquisto per Alerion Clean Power

Finanza
Invito all'acquisto per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Bene la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, con un rialzo dello 0,31%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 19,56 Euro, Alerion Clean Power è molto appetibile con stop loss impostato a quota 18,68 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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