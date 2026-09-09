Invito all'acquisto per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Bene la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap , con un rialzo dello 0,31%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 19,56 Euro, Alerion Clean Power è molto appetibile con stop loss impostato a quota 18,68 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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