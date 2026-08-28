"Buy" per Reply

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(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Grande giornata per la società di consulenza informatica, tra i componenti del FTSE Italia Star, che mette a segno un rialzo del 2,33%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 123 Euro, con stop loss individuato a quota 115,3 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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