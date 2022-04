(Teleborsa) - Sale anche a marzo l'inflazione in Giappone. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l(CPI) ha registrato una variazione pari a +1,2% su anno dopo il +0,9% di febbraio. Le stime degli analisti erano per un aumento dell'1,3%.Il dato su base mensile evidenzia un aumento dello 0,4%.Il, registra un +0,8% a livello tendenziale, come atteso dal consensus e contro il +0,6% del mese precedente.