SACE premiata due volte ai Global Brand Awards

(Teleborsa) -dal Global Brands Magazine come. La nota realtà editoriale internazionale, ogni anno, premia le eccellenze di tutto il mondo con igiunti alla nona edizione.Si tratta di un importanteche ha l'obiettivo di premiare lea livello globale(assicurativo, bancario, energetico, telecomunicazioni ecc) ed in base adcome: servizio al cliente, soddisfazione, innovazione digitale, relazioni strategiche e sviluppo di nuovi business. I premi vengono assegnati da una giuria di addetti ai lavori di riferimento per ciascun settore di attività.SACE, nello specifico, ha conquistato ilnelle categorie diper il settore assicurativo-finanziario, a testimonianza della profonda trasformazione attuata dal Gruppo, che ha rafforzato la sua mission a sostegno alle imprese in Italia e nel mondo con un’ampia gamma di prodotti assicurativo-finanziari sempre più digitalizzata e integrata."Siamo estremamente orgogliosi di questi due riconoscimenti a livello internazionale", ha dichiarato, Chief Marketing & Innovation Officer di SACE, aggiungendo che "confermano il percorso di miglioramento continuo intrapreso da SACE negli ultimi anni"., CEO di Global Brand Magazine, ha affermato che "SACE ha supportato sin dalla sua nascita le aziende italiane, in particolare le PMI, aiutandole a raggiungere i loro obiettivi di crescita in Italia e all'estero. Con il costante supporto assicurativo e finanziario di SACE, le aziende italiane sono riuscite a superare diversi ostacoli diversificando i propri mercati di esportazione"