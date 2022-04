Saipem, il 17 maggio assemblea straordinaria su aumento capitale

Saipem

(Teleborsa) -ha convocatoper il giorno 17 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 11.00. I soci della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture sono chiamati a, che si è reso necessario dopo il maxi profit warning dello scorso gennaio . All'ordine del giorno ci sono i provvedimenti per la ricapitalizzazione della società.In particolare: la proposta diper le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2021; la proposta di attribuzione ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile al CdA dellasociale da offrire in opzione ai soci a pagamento, per, da eseguirsi entro il 31 marzo 2023, in via inscindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e connessa operazione di raggruppamento azionario funzionale all'aumento di capitale.