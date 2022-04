Eurozona, Goldman Sachs migliora stime PIL

Goldman Sachs

(Teleborsa) -rivede al rialzo le proprie stime per il PIL dell'Eurozona: secondo la banca d'affari ilsi attesterà allo 0,3% nel primo trimestre ed allo 0,2% nel secondo.In vista del dato atteso per il prossimo 29 aprile Goldman Sachs sottolinea che "finora l'Area ha reagito meglio delle stime dall'avvio della guerra in Ucraina".In particolare - spiegano gli esperti - "portandosi sui livelli più alti degli ultimi 7 mesi", così come la "moderata crescita nel settore manifatturiero" grazie a un "continuo rimbalzo post Omicron".Secondo Goldman Sachs "i prezzi dell'energia sono calati e il flusso di gas dalla Russia non si è ridotto dalla fine dello scorso anno, portando ad una minor debolezza della produzione per le aziende energivore".