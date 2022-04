HSBC, utile Q1 in calo su flessione ricavi e svalutazioni

HSBC

(Teleborsa) -ha registrato unin diminuzione di 1,1 miliardi a 3,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, mentre l'è diminuito di 1,6 miliardi a 4,2 miliardi di dollari. Gli analisti, secondo un consensus fornito dal colosso bancario britannico, si aspettavano un utile prima delle tasse di 3,72 miliardi di dollari. La diminuzione riflette un(ECL), rispetto a un rilascio netto nel primo trimestre del 2021, nonché ricavi inferiori. L'utile prima delle tasse Adjusted è sceso di 1,6 miliardi a 4,7 miliardi di dollari.La banca sottolinea che tutte le regioni hanno continuato a essere redditizie. Nel primo trimestre del 2022, le operazioni inhanno contribuito con 2,8 miliardi di dollari all'utile prima delle imposte del gruppo e HSBCha contribuito con 1,2 miliardi di dollari.sono stati in ??calo del 4% a 12,5 miliardi di dollari, principalmente in Wealth and Personal Banking (WPB), riflettendo gli impatti sfavorevoli del mercato nella produzione di assicurazioni sulla vita e i minori ricavi della distribuzione degli investimenti a Hong Kong, nonché i minori ricavi dei Global Debt Markets and Principal Investments nella divisione Global Banking and Markets (GBM). Il margine di interesse netto () si è assestato all'1,26%, in aumento di 5 punti base rispetto al 1trim21 e di 7 punti base rispetto al 4trim21."Mentre i profitti sono diminuiti rispetto al primo trimestre dello scorso anno a causa dell'impatto del mercato sui ricavi Wealth e di un livello più normalizzato di ECL, prestiti più elevati in tutte le aziende e regioni e una buona crescita del business nel personal banking, assicurazioni e finanza commerciale fanno", ha commentatodi HSBC."Abbiamo ulteriormente ridotto i costi mantenendo elevati livelli di investimento tecnologico e restiamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi di riduzione dei costi e di RWA per il 2022 - ha aggiunto - Sebbene le prospettive economiche rimangano incerte, ilha ulteriormente rafforzato la nostra fiducia nel fornire return on average tangible equity a due cifre nel 2023".