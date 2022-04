Whirlpool Corporation brilla con la trimestrale

Whirlpool

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,09%.Il colosso degli elettrodomestici ha comunicato risultati relativi al primo trimestre che evidenziano utili netti in declino da 433 milioni, pari a 6,81 dollari per azione, a 313 milioni (5,33 dollari). Nei tre mesi il gruppo del Michigan ha registrato un EPS rettificato di 5,31 dollari superiore ai 4,79 dollari attesi dal consensus. Le vendite sono calate da 5,36 a 4,92 miliardi contro i 5,30 miliardi degli analisti.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,07%, rispetto a -4,29% dell').La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 193,8 USD. Supporto visto a quota 183,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 204,4.