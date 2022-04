Blackshape debutta a "AERO Friedrichshafen 2022" con nuovo modello BK160-TR

(Teleborsa) -, azienda deloperante nel settore dell'Aeronautica, partecipa alla fieradopo una serie di successi legati alla realizzazione del proprio piano industriale.L’azienda italiana, il cui obiettivo ultimo èa un numero sempre più ampio di persone con voli esperienziali anche per non piloti, presenta il nuovo, il primo aereo civile specificamente pensato per l'addestramento dei piloti e per le sessioni di addestramento,"È un periodo di grande novità per l’aviation industry, ed è ormai un controsenso che la maggior parte dei velivoli da addestramento abbia mediamente 50 anni; infatti, anche quando è possibile accedere a una piattaforma più recente, la filosofia di addestramento rimane comunque obsoleta", spiega, CEO e Fondatore di Blackshape."Negli ultimi anni - aggiunge - abbiamo lavorato per ridefinire un nuovo percorso addestrativo dei piloti di linea, adottando un approccio integrato e completo. Similmente ai programmi di addestramento militare, ci siamo concentrati sulle effettive competenze dei piloti invece che sul numero totale di ore di volo. Dopo alcune esperienze comprovate, tra cui l'Airline Pilot Program di Transavia Airlines - parte di KLM Royal Dutch Airlines - abbiamo dimostrato che realizzare la nostra 'vision' è possibile, catturando l’interesse di tutti gli operatori di settore".Durante AERO Friedrichshafen, Blackshape svela per la prima volta in un contesto internazionale ilcon il più potente, il 915 iS (141 CV).