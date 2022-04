Putin: "Fallito piano per strangolarci economicamente"

(Teleborsa) -Lo ha assicurato il presidente russo Vladimir Putin che ha parlato anche delle sanzioni. "I piani dei Paesi occidentali dha assicurato Putin, aggiungendo cheParlando da San Pietroburgo, durante un incontro con i membri del Consiglio dei legislatori, il capo del Cremlino ha assicurato che " gli obiettivisaranno portati a termine incondizionatamente. Lo scopo è garantire la sicurezza dei residenti delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, della Crimea russa e di tutto il nostro paese".Questa mattina, intanto, la multinazionale russaha annunciato di aver completamente sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per effetto del mancato pagamento, alla fine della giornata di ieri, del gas in rubli. Gazprom ha comunicato a Bulgargaz e Pgnig, le sue controparti bulgare e polacche, che i flussi resteranno sospesi fino a quando i pagamenti in rubli non saranno ricevuti.E sempre oggi, il presidente della Dumaha affermato che la Russia dovrebbe sospendere la fornitura di gas non solo a Bulgaria e Polonia, ma anche ad altri Paesi ostili. E' quanto riporta la Tass. "Gazprom - ha precisato Volodin su Telegram - ha sospeso completamente la fornitura di gas a Bulgaria e Polonia. Lo stesso dovrebbe essere fatto per quanto riguarda i Paesi ostili nei nostri confronti".Gli arrivi dall'Ucraina sono ad oggidi cui 52.623 donne e 12.747 uomini. I minori sono 36.402. Alla data di ieri, i minori ucraini non accompagnati giunti in Italia sono 3.215, di cui 1.577 maschi e 1.638 femmine. Di questi, 202 hanno meno di 6 anni, 864 fra i 7 e 14 anni, 511 dai 15 ai 17 anni". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia,, durante l'audizione in Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza