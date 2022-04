USA, vendite di case in corso marzo -1,2%

(Teleborsa) - Scendono meno del previsto le, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di2022, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è sceso dell'1,2% su base mensile, attestandosi a 103,7 punti dai 105 punti registrati a febbraio (dato rivisto da 104,9 punti). Il dato si mostra migliore delle attese degli, che indicavano un -1,6% e si confronta con il -4% precedente (-4,1% la prima lettura)."Le firme in calo dei contratti implicano che più offerte presto si dissiperanno e saranno sostituite da- ha affermato Lawrence Yun, capo economista di NAR - Così com'è, i grandi rialzi improvvisi dei tassi ipotecari hanno ridotto il pool di acquirenti idonei e ciò ha di conseguenza ridotto l'attività di acquisto". "L'aspirazione all'acquisto di una casa rimane, ma la". Yun prevede che il tasso ipotecario fisso a 30 anni raggiunga il 5,3% entro il quarto trimestre, che i tassi ipotecari raggiungano una media del 4,9% nel 2022 e raggiungano il 5,4% entro il 2023.