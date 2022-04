Abertis, ripresa del traffico spinge ricavi e redditività

Atlantia

(Teleborsa) -, gruppo spagnolo controllato dae attivo nella gestione di infrastrutture di trasporto in Europa e America, ha registratopari a 1,126 miliardi di euro nel primo trimestre del 2022, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il risultato è stato spinto dal +18% della performance ricorrente, trainata principalmente dal traffico, parzialmente compensata dall'impatto della perdita di perimetro. L'si è assestato a 762 milioni di euro (+8%), l'a 252 milioni di euro. Ilè pari a 22,43 miliardi di euro. Ilsegna un +15,8% durante i primi tre mesi dell'anno.La società sottolinea di avere una "forte liquidità", con 9,1 miliardi di euro di(4,8 miliardi di euro di cassa incluso il recente cash-in AP7 e 4,3 miliardi di euro di linee di credito bancarie non utilizzate committed). Inoltre, Abertis afferma che "continuerà a monitorare il mercato alla ricerca di opportunità per estendere il profilo di scadenza del debito e migliorare il suo costo del debito".