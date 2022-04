Franchi Umberto Marmi, ricavi balzano a 21,1 milioni nel primo trimestre

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -, azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 21,1 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto ai 16,5 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente, con un contributo significativo dalle vendite in Arabia Saudita, Stati Uniti e Italia. "Il risultato è particolarmente importante perché arriva dopo aver registrato un fatturato record nel 2021, risultato storico dell'azienda - ha commentato l'AD Alberto Franchi - L'ulteriore crescita del 27% conseguita nel corso dei primi tre mesi del 2022, dimostra un".Le vendite realizzate insono state pari a 2,9 milioni di euro (+460% rispetto allo stesso periodo del 2021 e pari al 14% del totale vendite del periodo) e quelle inpari a 3,2 milioni di euro (+19% e un'incidenza del 15% sul totale dei ricavi). In forte espansione gli, in cui si è registrato un aumento dell'85% a 1,5 milioni di euro. Le vendite inhanno registrato un aumento del 31% a 11,8 milioni di euro (56% del totale ricavi)."I risultati raggiunti sono frutto di importanti progetti acquisiti in Arabia Saudita, Qatar, Cina e Stati Uniti a riprova del fatto che se da un lato Cina e USA risultano essere i principali mercati internazionali per la società, dall'altro il successo del marmo di Carrara a livello globale è tale per cui ogni anno siamosu cui far leva per supportare la nostra crescita", ha sottolineato l'amministratore delegato.Fra i principali prodotti venduti, il marmoha registrato vendite pari a 6,9 milioni di euro nel primo trimestre 2022, con una crescita del +21% e conseguendo il 33% delle vendite totali. La società parla di "straordinario risultato del marmo", che con 5,7 milioni di euro raggiunti al 31 marzo 2022 rappresenta il 27% delle vendite totali, in crescita del 110%. Calacatta e Statuario rappresentano il 60% delle vendite totali nel primo trimestre 2022, rispetto al 55% registrato nello stesso periodo del 2021; ciò, viene spiegato, conferma la strategia di posizionamento di Franchi Umberto Marmi suiquale importante driver di successo sui mercati internazionali.