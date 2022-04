Seri Industrial, ricavi in aumento del 18% nel 1° trimestre 2022

Seri Industrial

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha chiuso ilconpari a 44 milioni di euro, con un incremento del 18% rispetto a 37,4 milioni di euro consuntivati nel primo trimestre 2021. La crescita deriva da un aumento dei volumi di vendita e, in parte, da unmedi di vendita, sottolinea il gruppo, che si dice "in grado riflettere gli aumenti dei costi sui prezzi di vendita".Il 59% delle entrate provengono dall'(55% un anno fa), il 32% dell'Europa (37% nel Q1 2021) e il 5% dall'Asia (quota uguale a un anno fa). Per quanto riguarda i ricavi da clienti, i ricavi dasono stati pari a 14,6 milioni di euro, in crescita del 17%, mentre quelli dapari a 27,3 milioni di euro, in crescita del 18%.