Unipol, nuovo CdA: Cimbri presidente e Laterza DG

Unipol

(Teleborsa) -degli azionisti di, holding finanziaria quotata sul FTSE MIB, ha approvato ile deliberato laper complessivi 215 milioni di euro, nella misura di 0,30 euro per ciascuna azione ordinaria avente diritto. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022, con stacco cedola a partire dal 23 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) 24 maggio 2022.I soci hanno provveduto aper i tre esercizi 2022, 2023 e 2024 e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024. I 15 componenti del consiglio di amministrazione sono: Gianmaria Balducci; Daniela Becchini; Mario Cifiello; Carlo Cimbri; Ernesto Dalle Rive; Roberta Datteri; Cristina De Benetti; Patrizia De Luise; Massimo Desiderio; Daniele Ferrè; Paolo Fumagalli; Claudia Merlino; Roberto Pittalis; Annamaria Trovò; Carlo Zini.Il nuovo CdA ha successivamente provveduto a deliberare in merito alle cariche sociali, nominando, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:nella carica di presidente; Ernesto Dalle Rive nella carica di vice presidente. Inoltre, l'organo amministrativo ha nominato direttore generale