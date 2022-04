Banche, ABI: "Attacchi informatici da febbraio. Prese misure a tutela dati"

(Teleborsa) - Lda febbraio è destinataria diÈ quanto fa sapere l'Abi in una nota sottolineando che "sono state presentate le denunce alla Polizia postale e alle Autorità competenti".L'Associazione assicura di aver "già attivato tutte le azioni a propria tutela e di quella dei dati del personale" e di aver adottato "tutte le misure per la messa in ulteriore sicurezza delle infrastrutture e dei dati".L'attacco è stato rivendicato dalIn un annuncio gli hacker hanno fatto sapere di aver richiesto un riscatto per i dati criptati e hanno mostrato screenshot che contengono informazioni finanziarie sensibili e documenti riservati tra cui i numeri delle carte di credito, certificati medici e i prospetti di budget dell'associazione.