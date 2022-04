Digital Magics, il nuovo CdA conferma la governance

Digital Magics

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di, nominato in occasione dell’Assemblea ordinaria del 26 aprile 2022, ha confermato le cariche di Presidente Esecutivo a Marco Gabriele Gay e di Amministratore Delegato a Gabriele Ronchini, attribuendo loro la legale rappresentanza e pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, intendendo dare continuità nel perseguimento degli obiettivi del Piano Industriale 2021-2025.Adè stata, con pieni poteri e legale rappresentanza in merito alla gestione di amministrazione, finanza e controllo della società., con deleghe e responsabilità di indirizzo sui temi relativi alle scelte tecnologiche della società e delle partecipate che hanno attivo un programma di incubazione o di accelerazione.Infine, è stato anche, responsabile del dealflow degli acceleratori, con deleghe e responsabilità di indirizzo sui temi relativi ai modelli di business digitale che sono alla base dell’attività di selezione dei progetti e delle iniziative (startup e scaleup) su cui la società decide di essere attiva e che fornisce alle aziende per le quali è operativo un programma di incubazione o di accelerazione.Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che oltre ai suddetti membri, si compone anche di Francesco Marini in qualità di Consigliere Indipendente, Claudio Berretti, Claudio Giuliano, Davide Dattoli, Maria Cristina Pensini, Floriana Vitale, Francesca Giubergia, Alessio Gasperini, ha confermato la fiducia agli amministratori operativi e al management della società.