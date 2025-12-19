Nidec: Nagamori lascia la carica di Chairman, Kishida nuovo presidente del CdA

(Teleborsa) - Cambio ai vertici di Nidec Corporation
, gruppo giapponese quotato alla Borsa di Tokyo attivo a livello globale nella produzione di motori elettrici e soluzioni meccatroniche. La società ha annunciato le dimissioni di Shigenobu Nagamori
dalla carica di Founder e Chairman of the Board, con effetto immediato, e la contestuale riorganizzazione della governance. A seguito delle dimissioni, Mitsuya Kishida
, attuale Representative Director, President e Chief Executive Officer, assumerà anche la carica di Chairman of the Board, accentrando così la guida esecutiva e quella del consiglio di amministrazione.
Shigenobu Nagamori, fondatore storico del gruppo e figura centrale nello sviluppo internazionale di Nidec, assumerà il nuovo ruolo di Chairman Emeritus
(non full-time). In questa veste, continuerà a contribuire alla crescita di lungo periodo del gruppo, con particolare attenzione alla trasmissione della cultura imprenditoriale e dei valori fondanti alle nuove generazioni di management.
La società ha precisato che le dimissioni di Nagamori sono avvenute su base volontaria
. Il passaggio di consegne si inserisce in un percorso di continuità manageriale, volto a rafforzare la stabilità della governance e a sostenere il valore durevole del gruppo.
Nidec ha sottolienato che considera il fondatore una risorsa strategica
anche nel nuovo ruolo onorifico, mentre l’accentramento delle cariche in capo a Kishida punta a garantire efficienza decisionale e chiarezza nella leadership in una fase di evoluzione del contesto industriale e tecnologico.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)