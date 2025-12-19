Nidec: Nagamori lascia la carica di Chairman, Kishida nuovo presidente del CdA

(Teleborsa) - Cambio ai vertici di, gruppo giapponese quotato alla Borsa di Tokyo attivo a livello globale nella produzione di motori elettrici e soluzioni meccatroniche. La società ha annunciato le dimissioni didalla carica di Founder e Chairman of the Board, con effetto immediato, e la contestuale riorganizzazione della governance. A seguito delle dimissioni,, attuale Representative Director, President e Chief Executive Officer, assumerà anche la carica di Chairman of the Board, accentrando così la guida esecutiva e quella del consiglio di amministrazione.Shigenobu Nagamori, fondatore storico del gruppo e figura centrale nello sviluppo internazionale di Nidec, assumerà il nuovo ruolo di(non full-time). In questa veste, continuerà a contribuire alla crescita di lungo periodo del gruppo, con particolare attenzione alla trasmissione della cultura imprenditoriale e dei valori fondanti alle nuove generazioni di management.La società ha precisato che le dimissioni di Nagamori sono avvenute su. Il passaggio di consegne si inserisce in un percorso di continuità manageriale, volto a rafforzare la stabilità della governance e a sostenere il valore durevole del gruppo.Nidec ha sottolienato che considera il fondatore unaanche nel nuovo ruolo onorifico, mentre l’accentramento delle cariche in capo a Kishida punta a garantire efficienza decisionale e chiarezza nella leadership in una fase di evoluzione del contesto industriale e tecnologico.