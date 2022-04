Italmobiliare, finalizzata acquisizione quota in Bene Assicurazioni

Italmobiliare

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha. L'operazione era stata annunciata lo scorso 17 novembre. L'ingresso nel capitale con unaha comportato un esborso pari a 40 milioni di euro e segue il rilascio dell'autorizzazione da parte di IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.Bene Assicurazioni, fondata nel 2016 da Andrea Sabìa, rappresenta una delle principali. In soli cinque anni di operatività, ha raggiunto 140 milioni di premi lordi al termine dell'esercizio 2021. La società si caratterizza per lae per la flessibilità dell'architettura applicativa, "perseguendo un modello distributivo omnicanale che coniuga l'espansione e valorizzazione della rete di agenti presenti in tutta Italia con la vendita diretta online".