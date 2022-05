Banca Generali, nasce il nuovo portale "Protezione & Risparmio"

(Teleborsa) - Raccontare i grandi temi del risparmio, i suoi cambiamenti e i trend che ne caratterizzeranno il futuro utilizzando un linguaggio semplice, chiaro e diretto. E` questo l'obiettivo diche caratterizzano il dibattito pubblico contemporaneo.Online a partire da oggi, "il nuovo portale di Banca Generali si propone – spiega Generali in una nota – come punto di riferimento per comprendere i mutamenti sociali rispondendo al bisogno di informazione economica che coinvolge sempre piu` persone. La narrazione dei grandi temi del momento viene sviluppata in chiave divulgativa, usando un approccio giornalistico pensato per rispondere alla domanda di conoscenza e stimolare un dibattito costruttivo sugli argomenti piu` caldi".sono alcuni dei temi che "Protezione & Risparmio" propone al lettore fin dal momento del suo lancio.Il blog sara` arricchito settimanalmente con approfondimenti ad hoc costruiti attraverso la voce di autorevoli esperti nei vari ambiti: accanto alla parola del top management di Banca Generali si affiancheranno accademici, ricercatori, economisti e rappresentanti della societa` civile competenti nei vari ambiti di interesse."In un mondo dell'informazione sempre piu` complesso e saturo di voci, Protezione e Risparmio –– nasce come una vera e propria testata giornalistica online che ha l'obiettivo di proporsi come spazio accurato e professionale per dare risposte concrete ai quesiti dei risparmiatori attraverso l'esperienza dei professionisti di Banca Generali e la loro view sugli argomenti di attualita` e di supporto all'educazione finanziaria. Le incognite e le complessita` del mondo contemporaneo rendono oggi piu` che mai necessario approfondire tematiche della nostra industria che spesso vengono date per scontate, ma che per famiglie e investitori non lo sono. Per questo abbiamo voluto dar vita ad un ambiente digitale autorevole ma al tempo stesso user friendly in grado di dialogare con tutti coloro i quali sentono la necessita` di conoscere al meglio il mondo del risparmio e approfondire le sue evoluzioni future"."Protezione & Risparmio" e` disponibile a partire dalla mattina di lunedi` 2 maggio sul sito di Banca Generali. L'interfaccia grafica e` stata disegnata e sviluppata da Open Mind. La linea di comunicazione e la creazione dei contenuti sono invece portate avanti da Banca Generali attraverso un team interno che mixa competenze giornalistiche e di social media management. Ciascun contenuto – conclude la nota – viene inoltre reso disponibile sui profili ufficiali di Banca Generali su Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.