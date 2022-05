Italgas, Gallo: alcuni deal in ballo, possibile acquisizione in 2° trimestre

Italgas

(Teleborsa) - Sul fronte M&A, "non possiamo svelare nulla al momento, mae potrebbero essere. C'è del movimento, non tanto quanto vorremmo, ma comunque c'è qualcosa di significativamente interessante su cui stiamo lavorando". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, nella call con gli analisti che ha seguito la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2022 Per quanto riguarda ildell'acquisizione dell'azienda greca DEPA Infrastructure, l'AD ha detto che Italgas "sta aspettando l'approvazione finale del regolatore, che potrebbe arrivare in questi giorni o la settimana prossima". "Abbiamo un confronto continuo con il regolatore", ha aggiunto. In un altro passaggio della call, ha detto che il perfezionamento dell'operazione dovrebbe avvenire "alla fine di maggio" e "subito dopo spero di vedervi in presenza per presentare il nuovo piano".Il gruppo presenterà infatti il, giorno in cui "annunceremo". Italgas non ha infatti fornito una guidance per l'anno in corso, in quanto ha rimandato la presentazione delle stime al 15 giugno.A una domanda degli analisti sullo stato di avanzamento del, ha risposto che il provvedimento "è ancora in discussione in Parlamento e ci sono migliaia di proposte di modifica. Il governo ha altre priorità. Se dobbiamo fare una stima, possiamo dire che ci aspettiamo ci siano".Gallo si è soffermato anche sull'. "A volte siamo sorpresi noi stessi dai numeri che siamo in grado di raggiungere grazie alla trasformazione digitale. Il". Un esempio portato dall'AD alla comunità finanziaria è la nuova applicazione per produrre stime di costi per nuove connessioni, che ormai sono fatte completamente dal centro di controllo. "Valutiamo se andare di persona, vicino ai clienti, perché ciò ha un costo di intervento - ha spiegato - (Fare valutazioni da remoto, ndr) è un risparmio nei costi di trasporto e di emissioni, è un modo efficiente di usare il tempo delle nostre persone. Mi aspetto che queste tendenze continueranno".