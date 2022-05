Mediobanca sale in borsa dopo promozione Equita

Mediobanca

(Teleborsa) - In una giornata difficile per i mercati europei e per Piazza Affari, spicca la performance positiva di, che è uno dei migliori titoli del FTSE MIB. A pesare sull'andamento della banca d'investimento è il fatto chene abbia. "Aumentiamo il peso di 60 bps alla luce del suonel settore finanziario, in vista dei risultati 3Q22 che saranno annunciati il prossimo 11 maggio e che ci aspettiamo supportive, e una valutazione attraente", scrivono gli analisti. Equita mantiene un giudizio Buy con target price a 12,8 euro per azione.Migliora l'andamento di, che si attesta a 9,67, con. Il titolo ha toccato un massimo di 9,79 euro per azione nel corso della seduta. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 9,9 e successiva a 10,48. Supporto a 9,32.