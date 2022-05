USA, PMI manifatturiero aprile rivisto a 59,2 punti

(Teleborsa) - Sale l'indice dell'attività manifatturiera degli Stati Uniti, elaborato da Markit-S&P Global, confermando una crescita ancora solida del settore. Nel mese di, l'si è portato adai 58,8 del mese precedente, risultando inferiore ai 59,7 della stima preliminare e del consensus. L'indice si conferma sopra la soglia chiave di 50, che denota espansione dell'attività. Inoltre, il tasso di crescita globale è accelerato per il terzo mese consecutivo ed è stato"Dopo un inizio anno lento, che ha visto la crescita della produzione quasi in stallo, il settore manifatturiero i- ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist di S&P Global - La domanda da parte di consumatori e imprese si sta rivelando incoraggiante, nonostante le forti pressioni inflazionistiche, che si sono ulteriormente intensificate nel mese di aprile"."Sia l'inflazione dei costi di input che quella dei prezzi di vendita sono aumentate, quest'ultima accelerando a un tasso quasi record, poiché le aziende hanno dovuto far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, ai continui aumenti dei prezzi guidati da catene di approvvigionamento tese e all'aumento dei costi salariali - ha aggiunto - In breve, mentre i dati dell'indagine si aggiungono alle indicazioni che il ritmo della crescita economica migliorerà nel secondo trimestre dopo un primo trimestre poco brillante, la notizia meno gradita è che".