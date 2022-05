Azimut lancia app per giovani investitori e punta a nuovi segmenti

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB,. L'applicazione gratuita permette di investire poco per volta, ogni mese, partendo da un minimo di 10 euro e intende essere lo strumento attraverso il quale Azimut intercetta segmenti di mercato non ancora presidiati quali il super retail o il low affluent.L'app "si rivolge soprattutto ai giovani per aiutarli a prendere consapevolezza dell'importanza di investire per il proprio futuro a cui si aggiungeranno nel tempo ulteriori funzionalità utili a gestire la situazione finanziaria personale - ha commentato, AD e Global Head of Asset Management & Fintech di Azimut - Il gruppo diversifica la propria offerta contando super i diversi segmenti di clienti".Il processo di investimento inizia con ilche si vogliono raggiungere, scegliendo tra diversi obiettivi come ad esempio una vacanza o l’acquisto di una macchina, e il periodo di tempo entro il quale si vogliono raggiungere.(Technology, Breakthrough Healthcare, Environment, Smart cities, Future generations). Ognuno dei cinque portafogli è disponibile in tre tipologie a seconda del profilo di rischio e della composizione dei fondi (Conservative, Balanced e Aggressive)."Non volevamo solo creare un'app facile e accessibile: volevamo essere parte di un cambiamento più importante, permettendo ai nostri utenti di investire su temi che contano per loro - ha affermato, Head of Beewise e Business Development Manager di Azimut Investments - Ed è così che è nata Beewise. Vogliamo aiutare questi investitori a raggiungere obiettivi personali un tempo considerati impossibili da raggiungere; per fare questo, dobbiamo essere diversi eddel nostro business".