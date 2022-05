CNH Industrial, outlook confermato dopo 1° trimestre solido

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha registratopari a 4,6 miliardi di dollari nel primo trimestre 2022, in aumento del 13,4% rispetto al primo trimestre del 2021 per le Continuing Operations. L'utile netto è stato pari a 336 milioni di dollari (363 milioni un anno fa), l'a 378 milioni di dollari (352 milioni nello stesse trimestre 2021), e il risultato diluito per azione (Adjusted) si è assestato a 0,28 dollari. L'è risultato pari a 429 milioni di dollari, in aumento di 36 milioni di dollari rispetto al primo trimestre del 2021. Ilè negativo per 1.059 milioni di dollari, a causa della stagionalità del business e delle continue interruzioni nella catena logistico-produttiva."Nel nostro primo trimestre come pure player nei segmenti Agriculture e Construction, il team di CNH Industrial ha ottenuto unache dimostra il potenziale di un'azienda focalizzata e incentrata sul cliente - ha commentato il- Con un impegno sempre maggiore verso un'innovazione ispirata ai bisogni del cliente, un'esecuzione operativa diligente e una qualità del prodotto che favorisce l'espansione dei margini, abbiamo realizzato un fatturato netto delle attività industriali di quasi 4,2 miliardi di dollari, in aumento del 15% rispetto allo scorso anno, a cambi costanti. Il mix di prodotti favorevole ha generato un margine lordo adjusted del 22,2%, in aumento di 60 punti base rispetto al primo trimestre del 2021. Il, con un aumento del 40% circa nel segmento Agriculture e dell'80% circa nel segmento Construction, grazie ad un buon mantenimento del livello della domanda"."Stiamo gestendo attivamente gli effetti legali all'aumento dei prezzi dei cereali, della potenziale carenza alimentare e dell'aumento dei costi energetici - ha aggiunto - Nonostante questi macro-fenomeni non aiutino, stiamo mantenendo la nostra guidance iniziale per il 2022. Non era stato pianificato un flusso di cassa positivo nel primo trimestre e, a causa di interruzioni critiche nella catena logistico-produttiva che hanno limitato la nostra capacità di consegnare i prodotti finiti, abbiamo chiuso il trimestre con un deflusso di cassa di 1,1 miliardi di dollari. Si prevede che le, che non toccano solo CNH Industrial,".CNH Industrial ha confermato le seguenti: ricavi netti in aumento tra il 10% e il 14% anno su anno, inclusi gli effetti di conversione della valuta; spese generali, amministrative e di vendita inferiori o uguali al 7,5% dei ricavi netti; Free cash flow superiore a 1 miliardo di dollari; spese di ricerca e sviluppo e spese in conto capitale pari a circa 1,4 miliardi di dollari.