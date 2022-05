Di Stefano: digitale battaglia del futuro, dobbiamo investire

(Teleborsa) -. Le aziende devono dotarsi delle capacità informatiche per stare sulle piattaforme digitali perchè i giovani oggi in stragrande maggioranza sui social e sulle piattaforme di e-commerce". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri,al convegno inaugurale Cibus a Parma.All'inizio della pandemia, ha ricordato il sottosegretario nel suo intervento, il Governo ha assicurato un- ha detto Di Stefano -. Poi abbiamo iniziato a sostenere lo sviluppo delle capacità digitali delle aziende". Anche perchè "solo il 25% del trade globale nel 2020 si è mosso sulle piattaforme digitali. Esserci è fondamentale per sopravvivere". Per questo il Governo ha dato finanziamenti per "progetti sui digital manager, progetti con Ice per portare fisicamente le aziende sui marketplace: abbiamo sviluppato una serie di accordi, oggi abbiamo presenti"Fiere e e-commerce - ha proseguito - sono stati due dei sei pilasti delLe fiere hanno potuto godere di sostegno diretto con la