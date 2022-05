INWIT, Ferigo: sostenibilità è uno degli abilitatori del piano industriale

INWIT

SNAM

(Teleborsa) - "Il 2021 ci ha visto consolidare e rafforzare il cammino verso la creazione di un business sostenibile, avviato a settembre 2020. Larappresentae il forum di oggi è ormai un appuntamento imprescindibile nel percorso di coinvolgimento dei nostri interlocutori, consapevoli che lee sostenibile del business e sono fondamentali nel processo di creazione di valore per l'azienda". Lo ha affermato Giovanni Ferigo, AD di, in occasione del secondo Stakeholder Forum di INWIT.: Giovanni Ferigo, AD di INWIT, Laura Cavatorta, Presidente Comitato Sostenibilità INWIT e comitato ESG, Daniela Bernacchi, Segretario Generale UN Global Compact Network Italia, Paola Mascaro, Presidente Valore D e Michelangelo Suigo, Direttore External Relations, Communication & Sustainability di INWIT.La società, quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, hanel CdA del 24 febbraio 2022 e, in seguito, ha pubblicato il secondo Report Integrato.