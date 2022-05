Growens, completata l'acquisizione di Contactlab

Growens

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha, società italiana attiva nei servizi di marketing in cloud fondata nel 1998 dall'attuale CEO e azionista di maggioranza Massimo Fubini. Il corrispettivo complessivo (Equity Value) è stato di. Di questi, 3,75 milioni sono corrisposti al closing per cassa (facendo ricorso a mezzi propri) e 1,25 milioni tramite 188.822 azioni proprie al closing. Il valore implicito delle azioni Growens in contropartita è pari a 6,62 euro cadauna, con un premio di circa il 29% rispetto al prezzo ufficiale dell'1 aprile 2022.Al 4 maggio 2022, Growens detiene direttamente 31.320 azioni proprie, pari allo 0,2% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato. Ihanno quindi in mano l'. Come già reso noto al mercato, i venditori hanno assunto un impegno di lock-up sulle azioni da corrispettivo, per una durata compresa tra 18 e 48 mesi dalla data di finale completamento dell'operazione.