Mediobanca, Baldelli nominato Co-Head Global CIB e Country Head Italia

(Teleborsa) -hacome Co-Head Global Corporate & Investment Banking (CIB), Country Head Italia e Chairman of Global Coverage. Il banchiere riporterà ad Alberto Nagel, CEO di Mediobanca e affiancherà Francisco Bachiller, CIB Executive Chairman e Co-Head Global CIB. Baldelli ha un'in Italia e all'estero, durante i quali ha seguito alcune tra le principali operazioni di M&A, Equity e Debito.Cresce professionalmente dal 1996 al 2009 innei team sia di EMEA M&A sia di EMEA Media & Telecoms, sino a diventare Managing Director nel 2008. Nel 2010 entra ina capo dell'M&A per l'Italia e, dal 2012, assume la responsabilità sulle attività di Investment Banking nel mercato italiano, svolgendo fino al 2017 il ruolo di Head of Investment Banking Coverage & Advisory (IBCA) e, dal 2018 di Head of Origination & Advisory (IBCA e Capital Markets). Dal 2017 al 2018 ha svolto il ruolo di Vice Chairman of EMEA M&A, con la responsabilità di guidare lenell’area del Sud Europa. Nel 2021 viene nominato Chairman of IBCA per l'EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) con la responsabilità di sviluppare le attività di investment banking nella regione EMEA, mantenendo la guida dell'Origination & Advisory per l'Italia."Giuseppe Baldelli ha il profilo giusto per consentire a Mediobanca dicon la continua espansione sul mercato domestico e, in seguito all'acquisizione di Messier Associés in Francia, con un'ulteriore accelerazione della crescente presenza internazionale", ha commentato Alberto Nagel.