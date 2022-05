Turismo sostenibile: Luiss Business School e Accademia Intrecci insieme per formare i nuovi manager

(Teleborsa) - Formare figure professionali in grado di costruire un'offerta turistica innovativa, integrata con le peculiarità locali, che contribuisca a trasformare il potenziale inespresso dei nostri territori in opportunità concreta di sviluppo e valorizzazione delle proprie eccellenze. E' questo l'obiettivo che, leader nella formazione manageriale d'eccellenza, in collaborazione con, realtà affermata del settore dell'Ospitalità, intende perseguire con ilper lo sviluppo e la valorizzazione dei territori.L'iniziativa mira adnecessarie all'ideazione e implementazione di innovativi modelli di business per il settore turistico, particolarmente preziosi per il nostro Paese.L'è una dellerappresenta un settore fondamentale per l'economia. Con riferimento al, esso si attesta a(quasi 1,7 milioni di addetti). Includendo effetti diretti e indiretti, genera quasi il. Inoltre, con circa 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze, e un periodo medio di permanenza dei turisti di 3,32 notti, il Bel Paese si colloca, a livello europeo, nella, dopo la Spagna, la Francia e la Germania per numero di presenze totali. I turisti stranieri sono 220,7 milioni e rappresentano il 50,5% del totale delle presenze, valore superiore alla media dell'Ue a 28 che è pari a 46,6%.L'ha rappresentato uno spartiacque: ile le. I dati recenti, però, relativi alla terza settimana di, segnalano una inversione di tendenza: l'per numero di prenotazioni aeree internazionali con 621mila presenze contro i 925mila della penisola iberica. Nonostante un quadro particolarmente confortante, siamo ancora di fronte ad un settore che non esprime un impatto adeguato sulla nostra economia per le carenze e le segmentazioni presenti nella nostra offerta complessiva. Un'offerta non in grado di valorizzare adeguatamente il patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico del nostro Paese.Partendo da questa considerazione, Luiss Business School e l'Accademia Intrecci hannoche abbiano gli strumenti per favorire l', rendendola maggiormente strutturata, integrata e competitiva a livello internazionale. Una proposta innovativa, declinata sulle peculiarità ed eccellenze locali, che sfrutti tecnologia, digitalizzazione e informatizzazione per superare le criticità infrastrutturali del nostro Paese, intercetti vecchie e nuove esigenze, favorisca l'aumento della domanda di qualità da parte di visitatori italiani e stranieri e ne incrementi la loro permanenza, creando valore aggiunto tangibile tanto economico quanto sociale.Figure che, forti di una formazione ampia e trasversale, rendano concretamente realizzabile quanto previsto dal- che mira, appunto, ad una crescita sostenibile e di qualità dell'intero territorio italiano partendo dalle piccole comunità - e che puntino al dialogo con le istituzioni nazionali, locali e con gli attori che, a diverso titolo, sono attivi sul territorio, per operare nell'ottica di quel partenariato pubblico-privato che – mai come in questo caso – può essere motore per un cambiamento epocale."Auspichiamo - ha detto- che nell'attuazione del PNRR ci possa essere una maggiore premialità per i Borghi che sviluppino forme di sinergia e di offerta integrata. Altrimenti si corre il rischio che le risorse investite per lo sviluppo e l'attività si fermino alla ristrutturazione di un immobile o alla sistemazione di una strada. In altri termini, l’investimento non deve essere esclusivamente sull'hardware ma riguardare anche il software per favorire competenze, capacità di attrazione e creazione di mini-distretti culturali non legati a una dimensione giuridico-amministrativa"Il Master in Management delle Imprese Culturali e Creative – Major in Turismo Sostenibile, Strategie e tecniche di destination management per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori, in, dopo una prima fase, con lezioni nella prestigiosa cornice di Villa Blanc, sede Luiss Business School, si sposterà nel Campus residenziale dell'Accademia Intrecci. Una scelta che permetterà agli studenti di approfondire "sul campo" le esigenze, le opportunità, le opzioni per costruire e rafforzare professionalitàmanageriali sempre più preziose.