BCE, Elderson: indebolimento economia ma non è recessione

(Teleborsa) -cosa che è particolarmente difficile per le persone a basso reddito. A giugno decideremo i prossimi passi verso laLo afferma il componente del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea,nel corso di un dialogo via Twitter.Quanta alla tempistica esatta dei rialzi dei tassi "dipenderà dai dati che giungeranno. Ne discuteremo dettagliatamente al nostro prossimo consiglio direttivo, il 9 giugno". Così ha risposto a una domanda su un possibile aumento dei tassi a luglio. I rincari dell'energia sono il motore principale dietro l'attuale elevata inflazione. "Sebbene i rialzi dei tassi non li risolverebbero,, aggiunge.Per Eldersonche sopraggiungono non suggerisce ad oggi che stiamo entrando in una recessione e ci attendiamo cheDipenderà tutto da come si evolvono la guerra e l'impatto delle sanzioni, decideremo i prossimi passi per la normalizzazione delle nostre, ma spinge anche al rialzo l'inflazione, prevalentemente tramite prezzi dell'energia piu' elevati. Il nostro mandato - aggiunge rispondendo ad una domanda -, conclude.