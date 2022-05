MPS, utile trimestre a 10 milioni. Piano industriale il 23 giugno

Banca MPS

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 10 milioni di euro da un utile di 119 milioni nello stesso periodo del 2021 e una. La flessione dell'utile rispetto allo stesso periodo di un anno fa - spiega la banca - "risente di un maggior contributo dalla cessione di titoli registrato nel primo trimestre 2021, nonché di minori accantonamenti ed inferiori oneri di sistema".L'istituto di credito senese annuncia che. "Al momento il Piano è in corso di revisione al fine di definirne in dettaglio le direttrici e le azioni sottostanti, di tener conto dell’evoluzione del mutato scenario economico e di recepire quanto derivante dal confronto con BCE e Dg Comp. L’approvazione del Piano rivisto costituisce presupposto essenziale per l’avvio dei processi autorizzativi di cui sopra e le posizioni delle predette Autorità costituiscono a loro volta un presupposto indefettibile per l'operazione di rafforzamento patrimoniale prevista dal Piano.ma attualmente non vi è una stima precisa dei tempi necessari alle Autorità competenti per portare a termine i rispettivi processi approvativi".Tornando ai conti del primo trimestre, ilè pari a 248 milioni di euro da 280 milioni nel primo trimestre del 2021 e da 47 milioni dell'ultimo trimestre dello scorso anno. Al 31 marzo 2022 il gruppo ha contabilizzato un costo del credito clientela pari a 111 milioni di di euro, in crescita rispetto ai 74 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente "per l'effetto della dinamica dei crediti deteriorati e della stima preliminare dagli impatti derivanti dal conflitto Russia-Ucraina", ma in calo rispetto ai 222 milioni del trimestre precedente. Il rdel gruppo è positivo per circa 136 milioni di euro, a fronte di un valore positivo pari a 203 milioni registrato nello stesso periodo dell'anno precedente e di un valore negativo di 19 milioni registrato nel trimestre precedente. Al 31 marzo 2022 iicomplessivi sono di 783 milioni di euro, in calo del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Ilè pari a 323 milioni di euro, in crescita del 15,6% rispetto allo stesso periodo del 2021 e stabile rispetto al trimestre precedente.Per quanto riguarda i, al 31 marzo 2022 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato a 11,6% (rispetto al 12,5% di fine 2021 e al 12,2% del 31 marzo 2021) e il Total Capital Ratio è risultato pari a 15,3% (rispetto al 16,1% di fine 2021 e al 15,9% del 31 marzo 2021).