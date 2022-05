Nusco, ricavi balzano a 7,4 milioni di euro in 1° trimestre 2022

Nusco

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha registratorispetto ai 4,5 milioni di euro al 31 marzo 2021. L'impresa campana afferma che continuano a contribuire all'ottenimento dei risultati: l'incremento delle vendite grazie al rafforzamento e alla piena operatività della rete franchising sul territorio nazionale e il potenziamento dell'area export per l'ampliamento della rete di vendita, unitamente a una più efficace gestione della clientela estera.Ilal 31 marzo 2022 risulta essere pari a 8,6 milioni di euro, in aumento del 62% rispetto ai 5,3 milioni di euro al 31 marzo 2021."Dopo un anno molto positivo come il 2021, rivelatosi particolarmente ricco di soddisfazioni per i numerosi traguardi raggiunti, resi possibili anche grazie alla ripresa della piena operatività della società, siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti nel primo trimestre di quest'anno - ha commentato l'- Gli esiti confermano la bontà della strategia e la capacità della nostra società di cogliere le opportunità offerte dal mercato".