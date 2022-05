Energia, Plenitude (Eni) debutta in pubblicità: al via gli spot di TWBA/Italia

Eni

(Teleborsa) - "Una Nuova Stagione", quella della. Questo è il, società controllata da, che lancia una campagna per raccontare il proprio impegno per essere il miglior alleato delle persone e delle imprese nella transizione energetica.Per l'azienda, che unisce la vendita di soluzioni energetiche con la produzione di energia da fonti rinnovabili e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici, si tratta dellaPlenitude, che ha ufficialmente preso il posto di Eni gas e luce nel marzo 2022.La, prende ispirazione dal celebre quadro “La Primavera” del Botticelli da cui veniamo trasportati in una rivisitazione moderna del dipinto in cui ogni personaggio racconta un aspetto del mondo dell’energia e svolge un’azione virtuosa. Così come l'opera d’arte, che rappresenta l’inizio di una nuova stagione, questa campagna vuole rappresentare una nuova era di consapevolezza energetica che nasce dal contributo di ognuno di noi. Plenitude si impegna a fornire ai suoi 10 milioni di clienti servizi e tecnologie innovative per consentire loro di compiere scelte e gesti quotidiani virtuosi.Una nuova stagione, in cui la collaborazione tra aziende e persone può dar vita a un domani più sostenibile grazie a servizi energetici innovativi, produzione da rinnovabili e soluzioni per la mobilità elettrica.

"Siamo un'azienda internazionale con radici italiane e per questa campagna abbiamo deciso di ispirarci a una delle opere del nostro Paese più famose e riconosciute al mondo. Il parallelismo con l’inizio di una nuova stagione vuole rappresentare la continua evoluzione che Plenitude mette costantemente in atto, proponendo nuove soluzioni a famiglie e imprese. Il nostro obiettivo rimane quello di essere il loro miglior alleato verso la transizione energetica", ha commentato Giorgia Molajoni, Responsabile Sostenibilità, Digital & Comunicazione di Plenitude.

La campagna è on air dall’8 maggio 2022 con una pianificazione multicanale su tv, stampa, outdoor, cinema e web. La Regia è di Ben Scott della scuderia Ridley Scott Associates, la direzione della fotografia è di Luca Bigazzi che ha lavorato a importanti film italiani tra cui anche "La Grande Bellezza". Casa di produzione FargoFilm. La colonna sonora è un brano originale composto per Plenitude dal Dj canadese Apashe.