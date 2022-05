Tyson Foods aumenta guidance sulle vendite per l'intero anno

Tyson Foods

(Teleborsa) -, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha registratopari a 12,93 miliardi di dollari nel secondo trimestre fiscale dell'anno fiscale 2022 (terminato il 2 aprile 2022), rispetto agli 11,30 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato di 1.161 milioni di dollari, in aumento del 57% rispetto all'anno precedente, mentre l'è stato di 2,29 dollari, in crescita del 71% rispetto agli stessi tre mesi del 2021. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,91 dollari su ricavi per 12,85 miliardi di dollari."La nostra performance nella prima metà dell'anno riflette il nostroe ladi clienti e consumatori per i nostri marchi e prodotti", ha affermato Donnie King, presidente e CEO. "Sebbene continuiamo a vedere pressioni inflazionistiche lungo la catena di approvvigionamento, stiamo lavorando per ridurre i costi continuando ad aumentare la nostra efficienza, produttività e portando più capacità in linea", ha aggiunto.Tyson Foods prevede orada 52 miliardi a 54 miliardi di dollari, rispetto alla sua stima precedente per la fascia alta di un intervallo da 49 miliardi a 51 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano, in media, un'indicazione di 51,79 miliardi di dollari.Il gruppo punta a un, di 1 miliardo di dollari entro la fine dell'anno fiscale 2024 e di oltre 400 milioni di dollari nell'anno fiscale 2022, rispetto al 2021. "Siamo attualmente sulla buona strada per raggiungere i nostri risparmi pianificati per l'anno fiscale 2022", viene sottolineato.