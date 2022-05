Industria alimentare: a marzo aumento prezzi oltre il 10%

(Teleborsa) -che, secondo le rilevazioni sui prezzi pagati all'industria alimentare dalle Centrali di Acquisto della GDO sono aumentati del +2,1% nel mese di marzo per la media dei 46 prodotti alimentari maggiormente consumati, con una crescita che si porta alL'indagine, condotta da Unioncamere con la collaborazione di BMTI e REF Ricerche, prospetta unadell'inflazione nel bimestre aprile-maggio, quando ci si attendono aumenti per la media dei 46 prodotti alimentari del +3,5% rispetto al bimestre precedente , trainato soprattutto dai prodotti derivati dei cereali, ed in particolar modo dalla pasta di semola (+6,6%) e dal pane (+6,5%) - attesi aumenti significativi anche per il burro (+5,6%) - e una crescita su base annua che"In unoche già presentava tensioni a causa di(energetici, climatici e sanitari), lo scoppio della guerra in Ucraina ha ulteriormente spinto al rialzo i prezzi dei prodotti alimentari - sottolinea il presidente di Unioncamere,- Una corsa che non, a svantaggio dei costie dei bilanci delle famiglie".Tra i prodotti che a marzo hanno registrato variazioni rispetto al mese precedente spicca l'aumento del pollo fresco (+4,3%), a causa di un'offerta ridimensionata nei mesi scorsi dall'influenza aviaria e dall'aumento dei costi dei mangimi, e del burro (+3,8%), segnato dalla riduzione delle disponibilità a livello continentale. Diffusi ed elevati aumenti anche nei prodotti cerealicoli e derivati (pasta di semola +3,7%, riso +3,7%, biscotti +3,6%, pane +3,4%), per effetto dei rincari delle materie prime (grano duro, grano tenero) e dell'energia già in atto nel 2021. L'inflazione per il, secondo i dati di preconsuntivo forniti dalle Centrali di Acquisto, subisce una vistosa accelerazione sino al +10,9%, con i rincari maggiori per la carne di pollo (+34,8%), nell'olio di semi vari (+30,5%), complice la carenza di approvvigionamenti di olio di girasole dal Mar Nero (Russia e Ucraina sono due maggiori produttori di olio di girasole al mondo) e nella pasta di semola (+22,5%).