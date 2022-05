Salone, Trabattoni: il risparmio gestito in Italia non è mai stato così forte

Generali

(Teleborsa) - "Quello che i mercati stanno attraversando in questo momento è "uno scenario che come investitori abbiamo già affrontato altre volte e che dobbiamo oggi affrontare con approccio cauto e responsabile, ma non timoroso, con disciplina e determinazione. Il risparmio gestito in Italia non è mai stato così forte". Lo ha affermato, presidente di Assogestioni, aprendo la, che si svolge dal 10 al 12 maggio 2022 in presenza al MiCo di Milano e online su FR|Vision. Si tratta di una tre giorni di dibattiti e incontri intorno ai temi del titolo "Lo sviluppo economico e sociale del prossimo decennio" in cui investitori, gestori, analisti ed esperti si confronteranno nei 125 appuntamenti previsti."Vogliamo e dobbiamo essere una componente fondamentale per lo sviluppo del paese, operando come motore strategico e rilevante - ha aggiunto - Trasformare risparmi in investimenti è l'obiettivo di un'economia moderna e prospera. Dobbiamo, a supporto della trasformazione digitale e verde".Passando ai punti chiave dell'industria del risparmio gestito, Trabattoni ha detto che "ildell'azione, in quanti coinvolgere investitori retail sarà parte integrante del nostro futuro. Operatori che non sono stati in grado di soddisfare le aspettative degli operatori hanno rischiato di essere emarginati". "Bisogna inoltre introdurre nuovi incentivi risolti al risparmio al lungo termine.d'investimento e della nostra offerta. Il mercato italiano del risparmio gestito è tra i più evoluti in Europa, ma bisogna migliorare l'educazione finanziaria e l'innovazione", ha evidenziato Trabattoni, che è anche CEO Asset & Wealth Management diAnalizzando il contesto economico e finanziario, ha affermato: "Da inizio anno ci sono. La reazione sui mercati non si è fatta attendere, con picchi di incertezze e volatilità. Le variabili da monitorare sono ora molteplici e complesse. Inoltre, il conflitto ha esacerbato due rischi chiave: prezzi molto più alti e accelerazione dell'azione delle banche centrali. Ciò si farà sentire sulle crescita, con la parola recessione che ha cominciato ad apparire. Le conseguenze coinvolgeranno ledi non generare un rallentamento troppo duro dell'economia".Un altro aspetto toccato dal discorso di apertura è stato quello dei, che "sono per loro natura non semplici da definire e possono essere molti soggettivi. L'unica risposta passa attraverso unper analizzare, misurare e valutare questo lato non finanziario". "La tassonomia è un primo passo, ma non basta - ha aggiunto Trabattoni - Gli azionisti devono continuare a sfidare le aziende sui temi ESG. Il nostro orizzonte deve essere sul lungo periodo, con ingenti investimenti che devono essere indirizzati verso la transizione. Gli asset manager vogliono essere un propulsore di questi cambiamenti".