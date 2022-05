Mondadori finalizza acquisizione 50% di ALI per crescere in mercato librario

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha, società attiva nella distribuzione di libri, con un portafoglio clienti di oltre 80 case editrici. L'operazione, eseguita tramite la controllata Mondadori Libri, è avvenuta in esecuzione del contratto sottoscritto e comunicato al mercato lo scorso 11 novembre 2021. Il perimetro dell'operazione include una serie di società controllate che operano nel settore editoriale. Il, corrisposto per cassa in data odierna, è pari a"Con questa acquisizione il gruppo Mondadori compie un ulteriore passo nel percorso di, attraverso un processo diche consente il rafforzamento nella promozione e distribuzione di editori terzi con l'obiettivo di offrire un livello di servizio in continuo miglioramento e ampliare il portafoglio clienti", viene sottolineato in una nota.La partecipazione del 50% in A.L.I. sarà consolidata a equity a partire dal 1° maggio 2022. Gli accordi prevedono l'acquisizione da parte del gruppo Mondadori di undi A.L.I., con decorrenza 28, ad un prezzo che sarà individuato sulla base dell'EBITDA medio 2021-2022. Conseguentemente, a partire dal 1° marzo 2023, la società sarà oggetto di consolidamento integrale. Il contratto disciplina anche la sottoscrizione di opzioni put&call, che attribuiscono a Mondadori la facoltà di acquisire ildi A.L.I. entro il 30ad un prezzo che sarà definito sulla base dell'EBITDA medio 2023-2024.