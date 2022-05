In rosso la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre l'1,02%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 3.935 punti, in forte calo dell'1,65%.Depresso il(-3,06%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento l'(-1,92%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,37%) e(+0,77%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,57%),(-3,30%) e(-1,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,77%),(+1,56%),(+1,49%) e(+1,49%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,52%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,82%.Tra i(+7,97%),(+1,84%),(+1,33%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,10%.Lettera su, che registra un importante calo del 12,24%.Scende, con un ribasso del 9,53%.Crolla, con una flessione del 9,13%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 11,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 194K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,6%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,7%; preced. 4,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 65,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. 24,6 punti).