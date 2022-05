MutuiOnline, ricavi stabili per forte calo delle surroghe

MutuiOnline

(Teleborsa) - Il gruppo, società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, ha chiuso ilconpari a 77,9 milioni di euro, in calo dello 0,5% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. Il decremento è riconducibile al calo della divisione, che ha registrato ricavi in diminuzione del 6% a 43,6 milioni di euro, ed è in parte compensato dalla crescita della divisione, che ha registrato ricavi in aumento del 7,6% a 34,3 milioni di euro.L'diminuisce del 2,9% a 21,4 milioni di euro, mentre ildiminuisce dell'11,5% a 11,6 milioni di euro. Laal 31 marzo 2022 presenta un saldo negativo di 85 milioni di euro, rispetto ad un saldo negativo di 53,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021."Nei primi tre mesi del 2022, in un confronto anno su anno, il mercato dei mutui risulta in calo, quale risultante di una crescita dei mutui di acquisto e di un- viene sottolineato - Tale andamento è coerente con quello del trimestre precedente ed in linea con le aspettative".