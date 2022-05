Nexi sale al 100% della tedesca Orderbird

Nexi

(Teleborsa) - Il Gruppo, acquisisce la piena proprietà di Orderbird, società con sede in Germania fornitore leader di soluzioni software integrate per il settore dell'ospitalità.Nets aveva aumentato il proprio investimento strategico in Orderbird alla fine del 2021 e ora ha acquisito la quota rimanente per rafforzare ulteriormente la proposta di servizi commerciali nel settore dell'ospitalità.In questo modo, il Gruppo Nexi possiederà il 100% di Orderbird attraverso Nets, con un cash out complessivo di circa 100 milioni di euro, compresi i precedenti acquisti di quote.in Germania, Austria, Svizzera e Francia. Le soluzioni integrate end-to-end consentono agli esercenti del settore dell'ospitalità di gestire le loro attività in modo più efficiente attraverso l'ottimizzazione dei processi di ordinazione in presenza e in mobilità con gestione delle prenotazioni e dei menu, analisi dei dati, funzionalità fiscali e di pagamento integrate - il tutto su un'infrastruttura cloud-native.