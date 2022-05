SACE e Promos Italia tornano con il ciclo di webinar "Esportare in digitale"

(Teleborsa) -lanciano il nuovo ciclo di webinar, dedicato alle PMI che vogliono approfondire le opportunità di business ed i processi digitali a supporto dell’export verso mercati strategici per il Made in Italy.con focus sul mercato USA. La prima edizione ha visto la partecipazione diQuesta iniziativa si inserisce nell’ambito dele punta ad offrire un orientamento gratuito ed innovativo alle imprese che vogliono orientarsi in un contesto internazionale sempre più incerto e competitivo. Tutto nell'ottica di mettere a punto efficaci strategie di ingresso nei mercati di destinazione e sfruttare al meglio le opportunità derivanti dall’export digitale.Questa iniziativa permette a Promos Italia di offrire alle imprese dei territori delle camere di commercio socie l’occasione di approfondire le opportunità di business presenti in alcuni mercati strategici internazionali e la possibilità di comprendere le potenzialità offerte dagli strumenti digitali anche in ottica export.previsti nel 2022 di "Esportare in Digitale" sarannoper il Made in Italy nell’ottica digitale. Durante gli incontri saranno presentati il quadro macro-economico dei Paesi, le opportunità di business per le imprese italiane e lo scenario digitale che garantisce, oggi più che mai, nuove modalità di accesso ai mercati."L’export digitale italiano di beni è cresciuto del 15% nel 2021, toccando un valore complessivo di 15,5 miliardi di euro", ha ricordato, Head of Education di Sace, sottolineando però che "la diffusione dell’e-commerce tra le imprese italiane resta ancora contenuta"."Gli eventi di questi ultimi due anni hanno stravolto gli scenari economici, modificato le rotte del commercio internazionale e rivoluzionato il business delle imprese italiane, soprattutto a livello internazionale", ha affermato, Direttore di Promos Italia" aggiungendo "i canali digitali sono diventati strumenti chiave per promuoversi e per vendere all’estero e la geografia dell’export del Made in Italy ha subito un repentino cambiamento".