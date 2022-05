Tinexta conferma obiettivi 2022 dopo inizio d'anno positivo

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, ha chiuso ilconpari a 96 milioni di euro (+16,2%), unpari a 19,2 milioni di euro (+13%) e unpari a 8,6 milioni di euro (+17,1%). Il Free Cash Flow è stato pari a 24,6 milioni di euro, in linea con il primo trimestre 2021, mentre lasi è assestata a 228,4 milioni di euro (263,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021). Il rapporto PFN/EBITDA adjusted degli ultimi 12 mesi è al 2,3x (2,7x al 31 dicembre 2021)."I risultati del primo trimestre sono- ha commentato l'- Crescono a doppia cifra sia i ricavi sia l’EBITDA adjusted con una generazione di cassa significativa. Riteniamo che lo sviluppo strutturale della domanda di servizi tecnologici ed innovativi continuerà a sostenere la crescita nella restante parte dell’anno. Il gruppo Tinexta conferma - nonostante l'attuale contesto macroeconomico - gli obiettivi di fine anno già comunicati al mercato".Tinexta confermadi ricavi in crescita tra il 18% e il 20% e un EBITDA adjusted in crescita tra il 20% e il 22%. Le attese includono il contributo delle acquisizioni concluse nel 2021 e consolidate alla data del primo trimestre 2022. A parità di perimetro, i ricavi sono attesi in crescita tra il 10% e il 12%, con un EBITDA adjusted in crescita tra l'8% e il 10% rispetto al 2021. Il rapporto PFN/EBITDA adjusted è atteso a fine 2022 a circa 2x."I target enunciati non includono inoltre il contributo dellache il gruppo, in coerenza con la strategia delineata,, supportato dalla solida situazione patrimoniale e finanziaria e dalla significativa generazione di cassa operativa", viene sottolineato nella nota sui conti.