ENAC, il trasporto aereo incontra Papa Francesco

(Teleborsa) - Tutto ilnel corso dell'che si e` svolta presso l'Aula Paolo VI, organizzata dall', insieme allaAll'udienza hanno partecipato rappresentanti di tutti gli operatori che compongono il sistema dell'aviazione civile, dalle compagnie aeree, agli aeroporti, industria, societa` di navigazione aerea, aeronautica militare, societa` di handling. Presenti anche rappresentanti degli Organismi internazionali del settore (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL, Commissione europea), della politica e delle Istituzioni nazionali, nonche´ dei soggetti pubblici/privati e delle associazioni del settore.Il Santo Padre – fa sapere l'Enac in una nota – ha voluto partecipare personalmente all'incontro con gli oltre 3mila rappresentanti dell'aviazione civile nazionale e internazionale. "L'aviazione civile – ha detto– ha contribuito allo sviluppo del mondo contemporaneo, avvicinando popoli lontani tra di loro e facendoli conoscere. Con il vostro lavoro offrite un servizio indispensabile alla Nazione e ai cittadini, contribuendo notevolmente a svilupparne la vocazione europea e mondiale. Di fronte alla ricorrente tentazione di tornare ad erigere barriere nazionali, risalta ancora di piu` che la vostra opera e` al servizio dell'incontro e della fratellanza. L'aviazione e` amicizia, e` incontro!"."Questa dell'aviazione civile – ha detto rivolgendosi a Papa Francesco il– e` una comunita` impegnata a favorire una fraternita` aperta, che permette di riconoscere, apprezzare ed amare ogni persona al di la` della vicinanza fisica, al di la` del luogo del mondo dove e` nata e dove abita. La nostra e` la cultura dell'incontro, perche´ siamo consapevoli dell'intima interconnessione che esiste tra tutti i popoli della Terra. E oggi siamo pronti, dopo il Covid, a far ripartire i ponti aerei che collegano l'universo, convinti sostenitori della pace e della necessaria inclusione di tutti i Paesi".L'udienza e` stata anche l'occasione per ufficializzare l'"La Giornata della memoria – ha spiegato– e` stata istituita per volonta` del Parlamento, grazie anche alla determinazione dell'onorevole Raffaella Paita,Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati: gia` da quest'anno, l'8 ottobre sara`, celebrato"."Con l'Udienza Papale – ha dichiarato il– proseguiamo idealmente il percorso avviato con il Giubileo Lauretano (dicembre 2019 – dicembre 2021) concesso dal Santo Padre Papa Francesco in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aviatori. L'aviazione civile, per sua natura, e` uno strumento di unione dei popoli. A testimonianza del carattere universale del trasporto aereo, i vertici nazionali e internazionali del settore hanno accolto con favore l'invito a partecipare a questo incontro corale che sotto la benedizione del Santo Padre, raccoglie un'ampia rappresentanza di tutto il mondo dell'aviazione. Dopo un periodo di crisi generale, l'auspicio e` quello di un rapido ritorno alla normalita`, per riconquistare la familiarita` con il viaggio e riprendere a volare in serenita`".