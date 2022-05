Erdogan dice no a ingresso Finlandia e Svezia nella Nato

(Teleborsa) - Ilsi ribella all'ingresso die lancia un ultimatum ai membri dell'Alleanza. Per il leader turco infatti si tratterebbe di una quello dell'nell'Alleanza. Erdogan ha ammesso "non abbiamo un'opinione positiva" nei confronti di Svezia e Finlandia,, cioè il Partito dei Lavoratori del Kurdistan.Frattanto proseguono i, ma per il portavoce del Cremlinonella stesura di un possibile documento che Putin e Zelensky possano firmare". "La Russia - ha aggiunto in risposta alle dichiarazioni di Zelesky - non è contraria ad un incontro tra i due presidenti ma è impossibile tenerlo senza adeguata preparazione".Questa mattina c'è stato unfra il presidente russoed il cancelliere tedesco, che hanno discusso soprattuttodall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Putin ha accusato Kiev di aver "bloccato" le trattative di pace fra Russia ed Ucraina ed ha denunciato "pesanti violazioni del diritto internazionale da parte dei neo-nazisti ucraini"."Nel loro desiderio di strangolare la Russia, le", ha affermato la Missione permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite a Ginevra.. La Russia, uno Stato nucleare e membro permanente del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta attaccando la nazione sovrana dell'Ucraina, facendo riferimenti vergognosi e inaccettabili all'uso di armi nucleari", ha commentato il presidente del consiglio europeo, aggkumgendo che questo "sta pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero".